Переход Микаутадзе в «Монако» сорван, форвард перейдет в «Лион»

Жорж Микаутадзе продолжит карьеру в «Лионе». Переход одного из шести победителей гонки бомбардиров Евро-2024 Жорж Микаутадзе не станет одноклубником Александра Головина, сообщает обозреватель Фабрицио Романо.
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