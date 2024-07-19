ФСБ рассекретила новые архивы о покушении немецких офицеров на Гитлера

Москва, 20 июля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. ФСБ России рассекретила очередные архивы, на этот раз открывающие обстоятельства покушения на главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, которое было совершено 80 лет назад.
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