ФСБ рассекретила новые архивы о покушении немецких офицеров на Гитлера

Москва, 20 июля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. ФСБ России рассекретила очередные архивы, на этот раз открывающие обстоятельства покушения на главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, которое было совершено 80 лет назад.