По 22,5 машины в день. Стало известно, сколько автомобилей «Москвич» продал в январе 2024 года

Ресурс «Автопоток» поделился статистикой продаж автомобилей «Москвич» в минувшем январе. Оказалось, что за 31 день отечественный автобренд реализовал почти 700 автомобилей, то есть скорость продаж составила примерно 22,5 машины в день.