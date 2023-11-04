Патриарх Кирилл объявил об обнаружении подлинника иконы Казанской Богоматери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День народного единства, отмечаемый 4 ноября, представил в Успенском соборе Московского Кремля оригинальную икону Казанской Божией Матери XVI века, которая считалась утерянной более 100 лет назад.
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