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Рязанские новости

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В Рязани реконструируют Московское шоссе до 9 полос

В Рязани реконструируют Московское шоссе до 9 полос

Пропускная способность Московского шоссе в Рязани вырастет более чем на 30% после реконструкции, на участке добавят до 3 новых полос, модернизируют освещение и канализацию, изменят схему движения у ТД «Барс».

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