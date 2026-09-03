В Рязани реконструируют Московское шоссе до 9 полос

Пропускная способность Московского шоссе в Рязани вырастет более чем на 30% после реконструкции, на участке добавят до 3 новых полос, модернизируют освещение и канализацию, изменят схему движения у ТД «Барс».
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