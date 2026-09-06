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Север Пресс

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Ямал стал призером первой Всероссийской открытой Спартакиады госслужащих

Ямал стал призером первой Всероссийской открытой Спартакиады госслужащих

Сборная Ямала вошла в число призеров первой Всероссийской открытой Спартакиады среди государственных и муниципальных служащих.

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