«К девушке пристал, матом выругался»: в Госдуме выступили за депортацию мигрантов

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев считает, что иностранцев нужно депортировать за любое правонарушение в отношении россиян.
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