В Сибири обнаружены следы ядерных испытаний: что это значит для экологии региона? Ирэн ОрлонскаяРоссийские ученые из лаборатории геохимии радиоактивных элементов и экогеохимии Института геологии и минералогии СО РАН провели важное исследование, результаты которого привлекли внимание специалистов.