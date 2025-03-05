В Сибири обнаружены следы ядерных испытаний: что это значит для экологии региона? Ирэн ОрлонскаяРоссийские ученые из лаборатории геохимии радиоактивных элементов и экогеохимии Института геологии и минералогии СО РАН провели важное исследование, результаты которого привлекли внимание специалистов.
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