Петрозаводчан незаконно заставили оплатить промывку системы отопления

Жильцам многоквартирного дома в карельской столице сделали перерасчет начисленной платы Проживающие в многоквартирном доме № 55 на Октябрьском проспекте Петрозаводска люди обратились с жалобой в Госкомитет Карелии по жилищному надзору.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии