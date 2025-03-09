Юрист объяснил, как вернуть подарочный сертификат в магазин

Согласно Гражданскому кодексу РФ, покупатель вправе отказаться от товара или услуги после внесения аванса Приобретенный или полученный в подарок денежный сертификат, оставшийся невостребованным, можно вернуть обратно в магазин, рассказал РИА Новости юрист Давид Адамс.