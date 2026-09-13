«Муром» разгромил владимирское «Торпедо» со счётом 4:0

«Муром» разгромил «Торпедо» из Владимира со счетом 4:0 и сохранил лидерство в турнирной таблице Второй лиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым