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Мигранты получают льготы в ущерб россиянам»: эксперты забили тревогу

Мигранты получают льготы в ущерб россиянам»: эксперты забили тревогу

В России программы поддержки многодетных семей становятся привлекательными для мигрантов, что, по мнению экспертов, требует корректировки.

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Комментарии
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Сергей Киселев
ЧТО-ТО  НЕ  ОЩУЩАЕТСЯ, что  на  практике  выполняются  законы об эмигрантах,  недавно  принятые  думой!?
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