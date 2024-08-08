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Закон и Порядок

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  • Сан Саныч КОТ
    Почему допустили где хваленое ГРУ где ВКС колонна техники толпа хохлов а наши спали и нечего не видели позор.ВСУ ПРОВОДЯТ ЖЁСТ...
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Курская битва: ВСУ отброшены от Суджи — но это не точно

Курская битва: ВСУ отброшены от Суджи — но это не точно

  Крупные силы Армии России вошли в Курскую область. Теперь врагу нужно либо бежать обратно, либо сдыхать «на чужини» Продвижение украинских боевиков в Курской области остановлено.

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Комментарии
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m
mike
Участники ЧВК подтвердили, что возвращаются в РФ, отметив, что направляются в Курскую область, чтобы разбить украинские позиции. &quot;Скоро придем! Будет жарко, но мы с огнетушителями&quot; боец ЧВК «Вагнер»
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