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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раиса Сметанина будет проходить реабилитацию после инсульта в Москве. Ее состояние остается тяжелым

Четырехкратная олимпийская чемпионка перенесла инсульт в начале декабря. Последние три месяца 72-летняя Сметанина находилась в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.

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