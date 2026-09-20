Шоферские байки: про настоящего «немца» и поездку после девичника

Весной и осенью, особенно после длительного дождя или мокрого снега, машина отказывалась заводиться. Бывалые механики и просто неравнодушные граждане мужского пола в меру своих сил пытались мне помочь.
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