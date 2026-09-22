МКС будет работать до 2030 года. Это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции

Запуск первого модуля РОС запланирован на 2028 год Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным подтвердил, что продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции.
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