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МКС будет работать до 2030 года. Это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции

МКС будет работать до 2030 года. Это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции

Запуск первого модуля РОС запланирован на 2028 год Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным подтвердил, что продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции.

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