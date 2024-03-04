Неспособность украинского лидера Владимира Зеленского достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии вызвала брожение в обществе Украины, украинская армия полагается на "вербовочные усилия" и, как следствие, вызывает панику среди взрослых мужчин призывного возраста, в этой связи Зеленский сталкивается "с самым большим вызовом" с начала специальной военной операции.