Алтайские производители зерна получат дополнительно 550 млн рублей от правительства

Поддержка будет адресной, деньги крестьяне должны получить до 25 декабря Алтайский край получит 550 миллионов рублей субсидий на возмещение части затрат при производстве и реализации зерновых для крестьян.
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