В Госдуме призвали выслать посла США

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв призвал выслать посла США, если она откажется давать объяснения по интересующим Россию вопросам «Взорвали «Северные потоки», будь добра, отвечай за действия своего полоумного президента.
Популярные статьи
- Хамоватое мнение Пригожина о чиновниках и олигархах – сказал всю правду, которую давно было пора кому-то озвучить
- “За такие угрозы я тебя на пенсию отправлю”: Пригожин жёстко прошёлся по губернатору и подчеркнул, что с ним лучше не связываться
- Ты чьих будешь? Спортсмены и депутаты открещиваются от России
Свежие комментарии