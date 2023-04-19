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В Госдуме призвали выслать посла США

В Госдуме призвали выслать посла США

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв призвал выслать посла США, если она откажется давать объяснения по интересующим Россию вопросам «Взорвали «Северные потоки», будь добра, отвечай за действия своего полоумного президента.

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