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Во Владимире «скорая» привезла пациента к зданию администрации из-за нехватки мест в больницах

Во Владимире «скорая» привезла пациента к зданию администрации из-за нехватки мест в больницах

Бригада скорой помощи во Владимире добилась госпитализации пациента с коронавирусом после того, как 20 минут простояла со включенными мигалками у областного правительства.

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vkasincev Касинцев
А какой процент вакцинированных в этой области? Может быть пора уже и власти предъявлять гражданам за отказ от прививок, если заболевают непривитые, что естественно. Может быть пусть не привитые начнут платить за лечение от короны? Тогда, возможно граждане станут думать и опасаться за свое здоровье и семейный бюджет? Я привился.
Лариса Сергеевна
А кто будет платить, если заболел привитый?
vkasincev Касинцев
Значит в остальном Вы согласны. Если привитый заболеет, то действует разработанный медицинский протокол на такие случаи. Оплата только медперсоналу за лечение больного от коронавируса в существующем порядке. Заболевший ни кому ничего платить не должен.
Лариса Сергеевна
а ему не должны?
vkasincev Касинцев
Если вы понимаете что такое 97% эффективности вакцины Спутник V, то должны знать, что по статистике у трех человек из ста возможно заражение коронавирусом. Поэтому если Вас не устраивает эта вакцина, то можете привиться другой за границей, с эффективностью не 97%, а значительно меньше. В обоих случаях привитому в случае его заражения ни кто не должен будет ничего. Лечение в России в стационаре и бесплатно, за границей за ваши кровные, если нет страховки.

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