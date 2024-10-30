Володин проведет в Челябинске заседание по вопросам промышленности

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин анонсировал выездное заседание Совета Думы, которое пройдет в Челябинске и будет сосредоточено на законодательном обеспечении развития российской промышленности.
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