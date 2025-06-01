Последний рубеж перед Днепром: почему битва за Комар может стать переломной Ирина ВальковаНа фоне продолжающегося наступления Вооружённых сил Российской Федерации на южных участках фронта Донбасса и Запорожья ключевым узлом обороны противника, который сейчас оказывается в центре внимания, становится село Комар.
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