"Кого вы завезли на наши головы?": Банда детей приезжих держит в страхе посёлок. На дающих отпор набрасывается толпой

В подмосковном посёлке Восточный, что неподалёку от Балашихи, подростки ходят по улицам с оглядкой: привычный маршрут до магазина или к другу превратился в полосу препятствий, где в любой момент может вспыхнуть жестокая расправа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КЕ Екатеринбург и Аш...
- Г Бизнес попросил М...
- "Песвдонародная":...
Сразу же выдворять всю семью, лишая Российского гражданства если успели его получить