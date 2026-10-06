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Царьград

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"Кого вы завезли на наши головы?": Банда детей приезжих держит в страхе посёлок. На дающих отпор набрасывается толпой

"Кого вы завезли на наши головы?": Банда детей приезжих держит в страхе посёлок. На дающих отпор набрасывается толпой

В подмосковном посёлке Восточный, что неподалёку от Балашихи, подростки ходят по улицам с оглядкой: привычный маршрут до магазина или к другу превратился в полосу препятствий, где в любой момент может вспыхнуть жестокая расправа.

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