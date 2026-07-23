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Царьград

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Такер Карлсон заявил об иррациональности убийства Али Хаменеи

Такер Карлсон заявил об иррациональности убийства Али Хаменеи

Американский журналист Такер Карлсон в интервью RT высказал мнение о безрассудности убийства лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля в ходе американо-израильской атаки.

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