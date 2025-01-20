«Моя императрица»: Николаев решился на признание об отношениях с Аллегровой

Композитор признался в любви к певице, которой 20 января исполнилось 73 года. Ирина Аллегрова и Игорь Николаев канал "Россия-1"Игорь Николаев трогательно поздравил с днем рождения Ирину Аллегрову, с которой его связывают давние отношения.