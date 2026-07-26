Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закладки и сроки. Как на Алтае борются с наркопреступлениями и становится ли их меньше

Закладки и сроки. Как на Алтае борются с наркопреступлениями и становится ли их меньше

Многие закладчики даже не успевают получить оплату до того, как их ловит полиция Количество преступлений в Алтайском крае, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за первую половину года 2026 года снизилось по сравнению с тем же периодом 2025-го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии