Закладки и сроки. Как на Алтае борются с наркопреступлениями и становится ли их меньше

Многие закладчики даже не успевают получить оплату до того, как их ловит полиция Количество преступлений в Алтайском крае, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за первую половину года 2026 года снизилось по сравнению с тем же периодом 2025-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии