Яннис Адетокумбо поднял Фуркана Коркмаза в воздух вместе с мячом

Яннис Адетокумбо поднял Фуркана Коркмаза в воздух вместе с мячом

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо по прозвищу Грик-Фрик продемонстрировал свои впечатляющие способности во время матча с «Сиксерс» (120:123).

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