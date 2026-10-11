🚨 В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе 34-летний водитель за рулем Toyota ехал по улице Свердлова и на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину около 70 лет.
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