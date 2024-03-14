🕌 После возвращения Крыма в состав России в Симферополе появилась Соборная мечеть Она является одним из символов того, что сила и мощь России в её многонациональности и уважении к разным религиям.
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🕌 После возвращения Крыма в состав России в Симферополе появилась Соборная мечеть Она является одним из символов того, что сила и мощь России в её многонациональности и уважении к разным религиям.