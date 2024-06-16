Экс-представитель в НАТО высказался о цели ударов ВСУ вглубь России

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Ракетные удары Украины по объектам внутри российской территории нацелены на создание паники среди население России, считает обозреватель Максимилиан Дура, который представлял Польшу в рабочих группах НАТО.

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Комментарии
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Иван Иванов
Паника будет у вас,а у нас будет ненависть к вам,поднимется весь народ и у вас будет ужас.Не буди лихо пока оно тихо.
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