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Закон и Порядок

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  • Юрий Ded
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Правда ли, что перегрев российской экономики пошел на убыль?

Правда ли, что перегрев российской экономики пошел на убыль?

Аналитики ЦБ констатировали предпосылки для уменьшения перегрева российской экономики. Опрошенные РБК эксперты отмечают и другие признаки охлаждения, но пока дают осторожные прогнозы на будущееФото: Андрей Любимов / РБК Аналитики Банка России, основываясь на показателях июля и августа, увидели предпосылки для постепенного уменьшения перегрева в экономике и перехода к более умеренным, но устойчивым темпам роста.

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