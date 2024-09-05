Правда ли, что перегрев российской экономики пошел на убыль?

Аналитики ЦБ констатировали предпосылки для уменьшения перегрева российской экономики. Опрошенные РБК эксперты отмечают и другие признаки охлаждения, но пока дают осторожные прогнозы на будущееФото: Андрей Любимов / РБК Аналитики Банка России, основываясь на показателях июля и августа, увидели предпосылки для постепенного уменьшения перегрева в экономике и перехода к более умеренным, но устойчивым темпам роста.