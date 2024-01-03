384 факта браконьерства выявили в акватории Каспия в 2023 году

В рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Пограничной службой в течение 2023 года во взаимодействии с компетентными органами пресечено 384 факта браконьерства в акватории Каспийского моря.
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