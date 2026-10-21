Телеканал "78" Депутаты ГД с разницей в пару дней предложили сразу несколько «тематических» законопроектов.
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Доили, доят и будут доить, так как под надёжной защитой президента.
"А ту их", "взять-взять" - вот тогда жизнь начнётся! Фашистики хреновы.
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Депутатов срочно в Париж! Затуллина на месяц!