Прошли проверку в РФ: 5 седанов иномарок по цене Lada Granta

Теперь у Lada Granta, даже несмотря на её доступность, появилось множество соперников. Цена на самую недорогую малый седан из Тольятти у столичных дилеров начинается от 1 330 000 рублей с учетом 20% скидки по государственной программе.
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