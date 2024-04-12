У жителя Джанкойского района конфисковали «Опель» за повторное пьяное вождение

Кроме того, нарушитель получил 180 часов обязательных работ и лишился прав на полтора года. Фото: пресс-служба прокуратуры РК«Судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в декабре прошлого года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем «Опель Виваро», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.