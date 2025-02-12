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M**a возобновила волну увольнений сотрудников из-за «несоответствия ожидания...

M**a возобновила волну увольнений сотрудников из-за «несоответствия ожидания...

M**a возобновила волну увольнений сотрудников из-за «несоответствия ожиданиям»Компания M**a начала новый этап сокращений, основанных на оценке производительности персонала, после объявления об этом в служебной записке в прошлом месяце.

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