M**a возобновила волну увольнений сотрудников из-за «несоответствия ожидания...

M**a возобновила волну увольнений сотрудников из-за «несоответствия ожиданиям»Компания M**a начала новый этап сокращений, основанных на оценке производительности персонала, после объявления об этом в служебной записке в прошлом месяце.
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