Тагильчанина осудили в Саранске за «продажу» антикварного ножа

признал виновным ранее судимого выходца из Нижнего Тагила, который подозревался в мошенничестве. В ходе судебных слушаний обвиняемый признался в том, что разместил в интернете объявление о продаже сувенирного антикварного ножа «Николай II 1870 год».
признал виновным ранее судимого выходца из Нижнего Тагила, который подозревался в мошенничестве. В ходе судебных слушаний обвиняемый признался в том, что разместил в интернете объявление о продаже сувенирного антикварного ножа «Николай II 1870 год».
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