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Бастрыкин потребовал доклад по делу об изнасиловании телеведущей "Матч ТВ" тремя мигрантами

Бастрыкин потребовал доклад по делу об изнасиловании телеведущей "Матч ТВ" тремя мигрантами

Всё произошло ночью 6 июля, когда женщина возвращалась с работы.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у подчинённых доложить, как продвигается расследование уголовного дела, возбуждённого после изнасилования тремя мигрантами телеведущей канала "Матч ТВ".

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