Ученики-азербайджанцы избили парня до комы: школа хотела ограничиться постановкой на учет, но вмешался Бастрыкин

Не понято почему их не отправляют домой на родину,нам своего хулигонья что ли мало!

Elena

Депортировать этих выродков, после отсидки с запретом посещать Россию пожизненно. А родителей этих ублюдков, вместе с роднёй - прямо сейчас, так же с запретом посещать Россию пожизненно. Директора школы привлечь за содействие преступникам. Сколько ещё терпеть этот беспредел?! Власти дождутся, терпение у коренных жителей лопнет. Вот тогда мало никому не покажется.