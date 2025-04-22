Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ученики-азербайджанцы избили парня до комы: школа хотела ограничиться постановкой на учет, но вмешался Бастрыкин

Ученики-азербайджанцы избили парня до комы: школа хотела ограничиться постановкой на учет, но вмешался Бастрыкин

БлокнотРУ В московской школе №2120 дети приезжих напали на парня за его внешний вид. Избившие школьника за внешний вид до комы оказались азербайджанцами: Дзамболат К.

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Комментарии
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Елена Филимонова
Не понято почему их не отправляют домой на родину,нам своего хулигонья что ли мало!
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5 час.
Elena
Депортировать этих выродков, после отсидки с запретом посещать Россию пожизненно. А родителей этих ублюдков, вместе с роднёй - прямо сейчас, так же с запретом посещать Россию пожизненно. Директора школы привлечь за содействие преступникам. Сколько ещё терпеть этот беспредел?! Власти дождутся, терпение у коренных жителей лопнет. Вот тогда мало никому не покажется.
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Все предложения правильные,но пока Гарант сидит на месте  так и будет,если не хуже,вот увидите!
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5 час.
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