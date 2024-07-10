Психолог Канонов: леденцы могут помочь бросить курить

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов предложил заменить сигареты на леденцы для облегчения отказа от курения, передает издание NEWS.
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