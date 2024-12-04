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"Ей не нужно "смешанное" Рождество". Дебора Ли Фёрнесс не хочет, чтобы Хью Джекман познакомил детей с новой возлюбленной

"Ей не нужно "смешанное" Рождество". Дебора Ли Фёрнесс не хочет, чтобы Хью Джекман познакомил детей с новой возлюбленной

Бывшая жена 56-летнего Хью Джекмана, 69-летняя Дебора Ли Фёрнесс не хочет, чтобы актёр на Рождество познакомил их общих детей, 24-летнего Оскара и 19-летнюю Аву, с новой возлюбленной, 49-летней актрисой Саттон Фостер.

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