Раскрыт секрет увеличенного размера человеческого мозга

Фото: hi-news.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета в США, выявило, что кишечные микробы могли сыграть ключевую роль в эволюционном увеличении размера человеческого мозга.
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