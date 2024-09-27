Володин рассказал, какие законы вступают в силу в октябре

С 1 октября в силу вступит закон о поддержке военных пенсионеров. Согласно документу, для военных пенсионеров, бывших сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83 процента.