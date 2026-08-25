МИД РФ сообщил о систематических ударах ВСУ по Херсонской области и охоте на персонал Запорожской АЭС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своём еженедельном докладе назвал округа Херсонской области, которые чаще других оказываются под ударами: Алёшкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Великолепетихский, Генический и Скадовский муниципальные округа.