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Регионы России

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МИД РФ сообщил о систематических ударах ВСУ по Херсонской области и охоте на персонал Запорожской АЭС

МИД РФ сообщил о систематических ударах ВСУ по Херсонской области и охоте на персонал Запорожской АЭС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своём еженедельном докладе назвал округа Херсонской области, которые чаще других оказываются под ударами: Алёшкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Великолепетихский, Генический и Скадовский муниципальные округа.

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