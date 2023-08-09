Репрессий в России не избежать, считает Андрей Перла. Элита переходит в режим тревожного ожидания.
Репрессий в России не избежать: Элита переходит в режим тревожного ожидания
Комментарии
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Александр яросв
Мне интересно, говгоэлитка сама себя что ли будет чистить.Рыба то гниет с головы.
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1 час.
Игорь Василевский
Никогда не будет! Только в междусобойчиках, в борьбе за передел рынков сырья и сбыта. Если, конечно, лапу особо доверенные на эти куски не налагают. По особым обстоятельствам, естественно....
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1 час.
Татьяна
Пора уже нам стать кровожадными в отношении 5 колонны, иначе добра не видать, а все полумеры для них как мёртвому припарки.
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3 мин.
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