Репрессий в России не избежать: Элита переходит в режим тревожного ожидания

Александр яросв Мне интересно, говгоэлитка сама себя что ли будет чистить.Рыба то гниет с головы.

Игорь Василевский Никогда не будет! Только в междусобойчиках, в борьбе за передел рынков сырья и сбыта. Если, конечно, лапу особо доверенные на эти куски не налагают. По особым обстоятельствам, естественно....