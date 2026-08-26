В Мультимедиа Арт Музее пройдет международная «Фотобиеннале-2026»

В Мультимедиа Арт Музее в Москве 23 сентября откроется XVI международная «Фотобиеннале-2026». В экспозиции — российская и зарубежная фотография в различных жанрах и визуальных языках, рассказали организаторы.
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