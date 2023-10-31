Раскрыты планы Путина после беспорядков в Махачкале

Российский лидер Владимир Путин намерен провести завещание с руководителями силовых ведомств. Одна из тем предстоящего обсуждения – попытки Запада «расколоть общество» на фоне конфликта на Ближнем Востоке, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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