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Постпред США при ООН Томас-Гринфилд призвала Иран и КНДР не поставлять России оружие

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд призвала Иран и КНДР не поставлять России оружие

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд накануне обратилась к властям Ирана и КНДР с просьбой не поставлять России оружие.

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