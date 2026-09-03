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Пятый канал

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На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетней Есении

На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетней Есении

ПОЖЕРТВОВАТЬ У героини нашего сюжета каждый день — борьба со своим телом за простое движение. У трехлетней Есении детский церебральный паралич.

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