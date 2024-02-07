Лилия Бураковская: "Необходима встреча на высоком уровне с бывшими руководителями ЖДМ и аэропорта"

Что происходит вокруг ЖДМ и кишиневского аэропорта. Мнение Объявленные в последнее время отставки руководителей госпредприятия "Железная дорога Молдовы" Олега Тофилата и временного администратора Международного аэропорта Кишинева объединяет то, что этим менеджерам не давали нормально работать, и власти могут поплатиться за то, что мешают работать профессионалам и ставят на их место своих, более .